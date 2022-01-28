الصدر: مستمرون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية مع شركائنا في الوطن

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رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يلقي خطبة أمام المصلين في عيد الفطر قرب مدينة النجف في العراق يوم 5 يونيو 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة تأكيده العمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع شركاء الوطن بموجب نتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر :" مستمرون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية مع شركائنا في الوطن".

وحدد البرلمان العراقي يوم السابع من الشهر المقبل موعدا لعقد جلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربعة المقبلة.

ويشكل التحالف الصدري/شيعة/ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني/كرد/ وتحالف عزم وتقدم/سنة/ أكبر تحالف في البرلمان العراقي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة للسنوات المقبلة.

وسبق للبرلمان العراقي أن عقد أول جلسة له في التاسع من الشهر الجاري وتم خلالها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا ونائبين له.



