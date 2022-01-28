تشييع جثمان محافظ الإسماعيلية الأسبق من مسقط رأسه بالمنوفية

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شيع العشرات من أهالي قرية قويسنا البلد بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، جثمان الراحل اللواء حمدي عثمان محافظة الإسماعيلية السابق وقائد سلاح المدرعات الأسبق بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وأدى العشرات صلاة الجنازة من مسجد أبو بكر الصديق بقويسنا البلد.

وتولى اللواء حمدي عثمان منصب محافظ الإسماعيلية عام 2018 إلى أن تقدم باستقالته من منصبه عام 2019.

وولد الراحل في مركز قويسنا محافظة المنوفية عام 1954، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضابطا في سلاح المدرعات.

تدرج عثمان فى الوظائف القيادية كقائد كتيبة ثم قائد فرقة مدرعة، ثم رئيس شعبة عمليات جيش ميداني، ثم رئيسًا لأركان إدارة المدرعات، إلي أن وصل لمنصب مديرًا لسلاح المدرعات.

وعقب خروج اللواء حمدي عثمان من الخدمة وبلوغه سن المعاش تم تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للحوكمة، ثم تقرر تعيينه محافظا للإسماعيلية في حركة المحافظين عام 2018.