تايوان: ليتوانيا لم تطلب تغيير اسم سفارتنا الفعلية لديها

ذكرت وزارة خارجية تايوان، اليوم الجمعة ، ردا على تقارير إعلامية، أن ليتوانيا لم تطلب مطلقا تغيير اسم السفارة الفعلية لتايوان في البلاد.

كانت تقارير قد ذكرت أن رئيس ليتوانيا، جيتاناس فاوسيدا، قد طالب ،في تصريحات له لقناة "إل.آر.تي" الإذاعية، وزراء حكومته بـ"تغيير" اسم المكتب التمثيلي لتايوان، في مسعى على ما يبدو لتهدئة العلاقات مع الصين.

وأضاف ناوسيدا أمس الخميس "لا يبدو اسم المكتب التايواني هو نفسه في اللغات الليتوانية والإنجليزية والصينية. لذلك ، دعونا نغير على الأقل تلك الأمور، المرئية بوضوح".

وغالبا ما تقيم تايوان مكتبا تمثيليا في دول، لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية بها، وفتحت سفارة فعلية في ليتوانيا، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتسعى الصين لممارسة ضغط على ليتوانيا لتغيير الاسم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجية تايوان، جوان أو، اليوم الجمعة "لم نتلق على الإطلاق طلبا من حكومة ليتوانيا لتغيير اسم مكتبنا التمثيلي هناك".