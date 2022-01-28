الجزائر تؤكد مساندتها لترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

أعلنت الجزائر مساندتها لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023، انطلاقا من رغبتها في تعزيز مكانة العالم العربي في المنظومة الجديدة للعلاقات الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - أن الجزائر تتابع عن كثب التطورات التي تعرفها عمليات التحضير للتظاهرات الدولية الكبرى التي ستشكل محطات رئيسية ومهيكلة للعلاقات الدولية في فترة ما بعد جائحة كورونا "كوفيد 19".

وأضافت أن معرض إكسبو الدولي 2030 يحتل مكانة خاصة بين الأحداث العالمية ذات الأهمية الكبرى، والتي يتنافس لاستضافتها العديد من المرشحين ذوي المصداقية الكبيرة والمقومات الخاصة التي لا يستهان بها.

وبحسب البيان، تسجل الجزائر - بارتياح - الخصائص المميزة لترشيح المملكة العربية السعودية الشقيقة التي يشكل مستوى تطورها الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي ضمانة هامة لتحقيق الجاذبية والإبداع المطلوبين في مثل هذه المحافل العالمية الهامة، انطلاقا من رغبتها في تعزيز مكانة العالم العربي في المنظومة الجديدة للعلاقات الدولية قيد التمخض.

وأضاف البيان أن الجزائر ستعمل - حال توليها رئاسة قمة الدول العربية - على إعطاء الأولوية اللازمة لتعزيز مكانة ودور الدول العربية بين الأمم، وسيكون هدفها، خلال القمة، تعزيز وإنجاح ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض اكسبو 2030، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.