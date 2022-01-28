مهاجم الإسماعيلي الجديد يوجه رسالة للجماهير

عبر مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي الجديد، عن سعادته بالانضمام لصفوف أكبر الأندية في مصر والتواجد بين جدرانه، مشيرًا إلى أن ارتداء القميص الأصفر كان بمثابة حلم يراوده منذ الصغر.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي أعلن التعاقد بصفة رسمية مع الهداف الشاب مروان حمدي قادمًا من نادي القناة، بعقد يمتد حتي نهاية موسم 2026.

وتابع: «لدي دافع كبير باعتباري أحد أبناء مدينة الإسماعيلية في مساعدة الفريق بجانب زملائي في الخروج من تلك الكبوة الصعبة وأعلم كل شىء عن الفريق فأنا كنت مشجعا له قبل أن أكون لاعبًا بصفوفه لذلك لن أحتاج وقتا من أجل الإنسجام مع باقى عناصر الفريق».

وأضاف: «هناك مسؤولية كبيرة على عاتقنا كلاعبين في النهوض بنتائج الفريق ولدي ثقة كاملة في قدرات الجميع لتحقيق ذلك وإسعاد الجماهير التي لا تكل أو تمل في مساندة ودعم الفريق».

وبالتحدث عن ملف المفاوضات فقد أجاب المهاجم الشاب: «لم تستمر طويلًا في ظل التعاون المستمر بين الناديين لذلك الأمور حسمت بكل سهولة وبشكل سريع بعد مخاطبة نادي القناة بصفة رسمية».

وأتم تصريحاته: «الإسماعيلي فريق كبير والانضمام له يُعلي من شأن أي لاعب وأتمنى أن يكون بوابتي في حجز مقعد بالمنتخب الوطني الأول بعد التواجد مع المنتخب الأوليمبي خلال الفترة الماضية».