توكاييف ينتزع رئاسة الحزب الحاكم بكازاخستان من نزارباييف

تولى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف رئاسة الحزب الحاكم، اليوم الجمعة، معززاً سلطته بعد موجة احتجاجات واضطرابات شهدتها البلاد، منتزعاً من سلفه نور سلطان نزارباييف منصباً مهماً آخر.

وذكرت الرئاسة الكازاخية في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه "بقرار من المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، انتُخب رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بالإجماع رئيسا لحزب نور الوطن"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحكم نزارباييف (81 عاماً) كازاخستان 3 عقود قبل أن يختار بنفسه توكاييف رئيساً في 2019.

وأعلن نزارباييف في العام الماضي تسليم قيادة الحزب لتوكاييف في خطوة بدت أنها تؤكد أن توكاييف سيترشح مرة أخرى للرئاسة حتى لو اعتقد الكثيرون أن سلفه يسيطر على السياسة في كازاخستان.

وفي أعقاب احتجاجات تخللها أعمال عنف خلفت 225 قتيلاً، وفي موقف غير مسبوق، هاجم توكاييف سلفه في 11 يناير الجاري واتهمه بتشجيع ظهور "طبقة أثرياء" تهيمن على البلاد الغنية بالمحروقات.

وخرج الرئيس السابق عن صمته في الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ اندلاع الاضطرابات، مقدماً دعمه الكامل لخلفه، نافياً "أي نزاع أو مواجهة في صفوف الأغنياء".

ولكن مقربين من نزارباييف استبعدوا في الأيام الماضية من مناصب كبرى، وسُجن آخرون.

وحمل العنف الذي اندلع في 5 يناير إثر احتجاجات على رفع أسعار المحروقات، وعلى تراجع مستوى المعيشة، والفساد المستشري، توكاييف إلى الاستنجاد بقوة عسكرية من دول حليفة بقيادة روسيا، من نحو ألفي عسكري للسيطرة على الوضع الأمني.