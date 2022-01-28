الكشف عن طبيعة إصابة عواد في الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن طبيعة إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وتعرض عواد لإصابة خلال الدقائق الأخيرة قبل نهاية الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الأندية والتي فاز فيها الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

وكشف طبيب الزمالك عن أن عواد يعاني من إصابة بشد في العضلة الأمامية، وحول ما إذا كان الحارس يعاني من إصابة في الركبة مثلما أظهرت كاميرات التلفزيون خلال المباراة، أكد أسامة أن الجهاز الطبي قام بوضع ثلج أسفل الإصابة حتى لا يكون هناك تأثير لها، أو للتخفيف من حدتها.