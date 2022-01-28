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الشرطة العراقية تحقق في انفجار أدى لاستشهاد 3 مواطنين

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 7:26 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 7:26 م

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل العراقية، اليوم الجمعة، المباشرة بالتحقيق في حادث انفجار أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وذكر بيان للقيادة أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنها "باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول انفجار داخل إحدى الغابات القريبة من معمل حليب متروك في منطقة بستنة فرع الإمام التابعة إلى قضاء كوثي شمالي المحافظة".

وأضاف البيان أن "المفارز الأمنية وجدت ثلاث جثث ضمن مكان الحادث تعود لرجل وطفلين وبالقرب منهم على الطريق توجد دراجة نارية نوع (ستوتة) بداخلها مجموعة من الحطب والحديد والعلب المعدنية وكانوا داخل الغابة لجمع الحطب".

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