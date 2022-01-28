 تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية - بوابة الشروق
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تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية

محمد عبد المجيد
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 7:56 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 7:56 م

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق غدا 29 يناير الجاري وتنتهي 3 فبراير المقبل، ويأتي ذلك بالتنسيق مع مديريتي الأمن والشئون الصحية.

من جانبه، قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج في تصريحات خاصة للشروق، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 91 ألفا و184 طالب وطالبة، داخل 11 إدارة تعليمية وما يقارب 500 لجنة على مستوي المحافظة.

وأضاف أبو زيد أنه جرى تقسيم الإدارات بسوهاج إلى 3 إدرات منطقة شمال وجنوب ووسط، والتي جاءت كالتالي فضمت منطقة شمال سوهاج "طهطا، طما، جهينة" بعدد 21 ألفا و614 طالبا وطالبة.

وأما عن الجنوب فيضم "جرجا ،البلينا، المنشاة "بإجمالي 28 ألفا و943 طالبا وطالبة، وقطاع وسط يضم "أخميم، ساقلتة، المراغة، سوهاج، ودار السلام" بعدد 40 ألفا و627 طالبا وطالبة.


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