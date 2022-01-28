إيران: أکثر من 16 ألف إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 16757 إصابة و 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 16757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و 310 آلاف و 452 إصابة مؤكدة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 6 ملايين و 95 ألفا و 414 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأشار التقرير إلى تسجيل 23 وفاة من المصابين بكوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 132 ألفا و 356 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليون و 618 ألفا و 612 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليون و 917 ألفا و 6 أشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 16 مليون و 175 ألفا و 768 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات التي تم إعطاءها 130 مليون و 711 ألفا و 386 جرعة.

وأوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن إجراء 44 مليون و 516 ألف و 27 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.