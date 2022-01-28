 الإمارات تدين الانقلاب في بوركينا فاسو وتدعو إلى الحوار - بوابة الشروق
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الإمارات تدين الانقلاب في بوركينا فاسو وتدعو إلى الحوار

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 10:31 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 10:31 م

أدانت دولة الإمارات، الانقلاب في بوركينا فاسو، واستيلاء الجيش على العاصمة واغادوغو، داعية الأطراف كافة إلى الحوار وضبط النفس.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة بشكل عاجل.

وأكدت الخارجية الإماراتية، أنّ دولة الإمارات تتابع عن كثب تطورات الوضع في بوركينا فاسو، مشددة على دعمها للحل السياسي والحوار البناء، وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور وبما يحقق آمال وتطلعات شعب بوركينا فاسو الصديق.

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