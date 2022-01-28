رينو تكشف عن سيارتها الرياضية الكهربائية الفارهة من طراز ألباين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم شركة رينو الفرنسية للسيارات إنتاج سيارة رياضية فارهة تعمل بالكهرباء تحمل علامتها الشهيرة "ألباين" للسيارات الرياضية حيث يسعى المدير التنفيذي لوكا دي ميو إلى تنظيم تشكيلة الشركة من السيارات بشكل رائع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رينو إعلانها بمصنعها دييب بشمال فرنسا اليوم الجمعة إنها ستبدأ إنتاج "ألباين جي تي إكس أوفر" في عام 2025

وحضر حفل الإعلان وزير المالية الفرنسي برونو لو مير وقائد سباقات فورميولا - 1 بجبال الألب إستيبان أوكون.

والسيارة الرياضية الفارهة واحدة من ثلاثة طرازات مزمعة لألباين، حيث سيكون الطرازان الآخران عبارة عن سيارة مدمجة ونسخة جديدة من السيارة الرياضية ألباين "أيه 110" حيث تريد رينو إنتاجها بحلول عام 2026.



