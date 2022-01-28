التحالف العربي يعلن مقتل 70 حوثيا وتدمير 16 آلية للميليشيات في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أنه نفذ 24 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال الـ24 ساعة.

وأضاف التحالف، وفقًا لقناة الإخبارية السعودية، أن الاستهدافات في مأرب دمرت 16 آلية للميليشيات الحوثية، وقتلت أكثر من 70 عنصرًا منها.

وكان التحالف أكد، في وقت سابق اليوم، أنه لم يتم استهداف سجن بصعدة وأنه سيقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك، مشيرًا إلى أن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، مشددًا على أن قيادة القوات المشتركة تطبق أعلى معايير الاستهداف.