المغرب وجنوب أفريقيا يؤكدان رغبتيهما في توطيد علاقات التعاون المشتركة

أكد رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، اليوم الجمعة بالرباط، الرغبة القوية لدى بلاده في توطيد علاقات التعاون مع جنوب إفريقيا.

وأوضح بيان لمجلس المستشارين أن ميارة شدد، خلال استقباله سفير جنوب إفريقيا بالمغرب إبراهيم إدريس، على الرغبة السياسية القوية للمغرب في توطيد علاقات التعاون مع جنوب إفريقيا.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس المستشارين دعا إلى إعادة تنشيط لجنة التعاون المشتركة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الدينامية المتميزة التي تشهدها العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

ومن جهته أكد سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالمغرب، أهمية التعاون البرلماني في استثمار الفرص والإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البلدان لتنويع العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية ضخمة بين البلدين، وهي استثمارات سيكون لها حتما تأثير إيجابي ليس على المستوى الثنائي، بل على القارة الإفريقية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا مواصلة العمل على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني القائم بين مجلس المستشارين المغربي والمجلس الوطني للجهات بجنوب أفريقيا، وتكثيف التنسيق والتشاور بين برلماني البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل المبادرات التي من شأنها تعميق وتوطيد العلاقات بين البلدين.