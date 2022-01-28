تاجيل اختبارات نهائى المرحلة الثانوية في فرنسا بسبب زيادة حالات كورونا

أعلن مسؤولون فرنسيون اليوم الجمعة تأجيل الاختبارات النهائية للمرحلة الثانوية المؤهلة لدخول الجامعة شهرين في البلاد، لأن وضع جائحة كورونا قد يجعل عقدها وفق ما هو مخطط له أمرا في غاية الصعوبة.

ويعني ذلك أن الاختبارات ستنعقد في منتصف أيار/ مايو، بدلا من موعدها المعتاد في منتصف آذار/ مارس.

وقالت وزارة التعليم إن ارتفاع عدد المرضى، من بين مشاكل أخرى، سيجعل إدارة الاختبارات أمرا مستحيلا. ويهدف التغير إلى ضمان حصول الجميع على نفس الفرص لاجتياز الاختبار والوقت الكافي للاستعداد.

وإلى جانب تأجيل الاختبار النظري، سيتلقى الطلاب أسئلة أكثر للاختيار منها. وسيتم إلغاء جزء لتقييم المهارات اللغوية للطلاب.

يشار إلى أن فرنسا سجلت أمس الخميس 392168 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 95 % مرتبطة بسلالة أوميكرون.