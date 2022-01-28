الأرصاد: هناك لجان تدرس تغيير وصف مناخ مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة أقل من 5 درجات يؤدي إلى تكون السقيع على الأراضي المزروعة.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن موجة الطقس السيء لم تكن الأولى على مصر، بل شهدت مصر انخفاض في درجات الحرارة خلال عامي 2013 و2015، لافتةً إلى أن الاختلاف الوحيد هو استمرار موجة انخفاض درجات الحرارة لمدة أسبوعين.

وتابعت، أنه من المتوقع ببداية الشهر المقبل «فبراير»، ستشهد الأحوال الجوية تحسن تدريجي في درجات الحرارة، وتعاود حالة الطقس إلى الاستقرار وما يتعارف عليه المواطنين خلال فصل الشتاء.

واستكملت، أن هيئة الأرصاد الجوية بدأت خلال الفترة الماضية الاهتمام بالتوصيف الصحيح لطقس مصر، بعد أن كان متعارف عليه بـ«حار رطب صيفا وبارد ممطر شتاءً»، مشيرةً إلى أن هناك لجان تدرس تغيير وصف مناخ مصر.

وأوضحت، أن اللجنة التي تعمل على دراسة مناخ مصر، تدرس العوامل التي تغيرت في المناخ عبر السنوات الماضية نتيجة التغييرات المناخية التي تعرض لها كوكب الأرض، متابعةً أن التغييرات الجوية بدأت في الظهور أكثر منذ عنف الظواهر الجوية التي تضرب مصر خلال الفترة الماضية.