النمسا: 600 مليون يورو مساعدات حكومية لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، أن الحكومة وافقت على صرف مساعدات للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بقيمة 600 مليون يورو.

وقال نيهمر في مؤتمر صحفي، إن أوروبا تواجه حاليًا أعلى ارتفاع في أسعار الطاقة منذ سنوات عديدة؛ ما أدى إلى رفع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات.

وأشار إلى أن أسعار الكهرباء ارتفعت هذا العام بنحو 12.4%، لافتًا إلى أن كل فرد سوف يحصل على دعم نقدي بقيمة 150 يورو على مدار شهرين وتنطبق المساعدة على أصحاب الدخول الصغيرة والعاطلين عن العمل.

ولفت المستشار إلى أن الهدف من المساعدات الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين والتعويض عن تدهور مستوى المعيشة نتيجة ارتفاع الأسعار لا سيما فيما يتعلق بتكاليف الطاقة.

ونوه بتبني الحكومة مشروعًا تجريبيًا بقيمة 10 ملايين يورو؛ لمساعدة المواطنين على شراء أجهزة موفرة وذات استهلاك أقل للطاقة.