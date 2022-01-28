أوستن يأمر بتعزيز الجهود لمنع سقوط مدنيين في الضربات الأمريكية

أصدر لويد أوستين وزير الدفاع الأمريكي تعليماته للوزارة بتعزيز الجهود الرامية لمنع وقوع خسائر من المدنيين في الضربات الجوية للقوات الأمريكية.

ويأتي هذا عقب صدور تقرير مؤسسة " راند " الذي وجد أن عمليات وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون " تتسبب على نحو منتظم في حجم ضحايا من المدنيين يتم التهوين من عددهم في بعض الحالات حسب شبكة سي بي إس الأمريكية.

وطلب أوستن من صناع السياسة في البنتاجون وضع خطة تنفيذية لفترة 90 يوما القادمة حول كيفية منع الأضرار على المدنيين من جراء الضربات الجوية.

وكتب أوستن أن حماية المدنيين الأبرياء خلال تنفيذ العمليات تظل ذات أهمية حيوية للنجاح النهائي للعمليات كما أنها أولوية استراتيجية وأخلاقية.

ويأتي هذا بعد أن أقرت القوات الأمريكية بتنفيذ ضربة جوية في العاصمة الأفغانية كابول في أغسطس الماضي مستهدفة إرهابيين من تنظيم داعش لكن الضربة تسببت في مقتل 10 مدنيين من بينهم 7 أطفال.