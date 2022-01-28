بايدن يؤكد أنه سيرشح أول سيدة سوداء للمحكمة العليا الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إنه سيفي بتعهده بترشيح أول سيدة من ذوي البشرة السمراء بالمحكمة العليا الأمريكية، بعدما أشاد بالقاضي المتقاعد ستيفن براير.

ووفقا لوكالة بلومبرج، قال بايدن إنه سيعلن عن اختياره بنهاية شباط/ فبراير المقبل ، بعد مراجعة مرشحين وسجلاتهم. وقال إنه لم يتخذ أي قرارات بعد.

وقال: "سأختار مرشحا جديرا بإرث القاضي براير من تفوق وأدب". وقال إن "الشخص الذي سأرشحه سيكون شخصا بمؤهلات استثنائية، وشخصية ذات خبرة ونزاهة. وسيكون هذا الشخص أول سيدة سمراء يتم ترشيحها على الإطلاق للمحكمة العليا للولايات المتحدة".

وفي تصريحات بالبيت الأبيض، قال بايدن إن براير :كان قاضيا مثاليا". وقال إن "براير أظهر التزاما واضحا لجعل قوانين البلاد تعمل لصالح شعبها".