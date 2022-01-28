قال الدكتور جورج ماهر مدير قطاع التسويق بشركة إيفا فارما، إنّ "مولنوبيرافير" أحدث الأدوية المنضمة لبروتوكول علاج فيروس كورونا في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أن هذا العقار تمت إجازته من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في 23 ديسمبر الماضي، وطُرح في أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضح أنه تم طرحه في مصر بالتزامن مع ذلك بعد حصوله على إجازة من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الأمر يمثّل سبقًا لمصر على مستوى الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن شركة إيفا فارما تُصنِّع حاليًّا المادة الخام للعقار وليس فقط تعبئة الكابسولات بالمادة الخام المتوفرة من الخارج.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر يعني أنّ الفترة المقبلة ستشهد أمانًا كاملة في توفر هذا العقار للسوق المحلي وكذا احتياجات الدول المجاورة عبر البدء في التصدير.

ولفت إلى أنّ هذا العقار قد يُطرح في الصيدليات العامة في الفترة المقبلة لكنه مطروح حاليًّا في صيدليات المستشفيات، وفقًا للرخصة الصادرة عن وزارة الصحة لفرض رقابة على تداوله بإشراف طبي ومنع أي فرص لانتشاره بالسوق السوداء.

وكانت وزارة الصحة قد حددت الفئات المستحقة لعقار "مولنوبيرافير" العلاجي المضاد لفيروس كورونا، وهي كبار السن والمصابون بنقص المناعة.

وقالت الصحة، إن عقار "مولنوبيرافير" يؤخذ بالمستشفي تحت إشراف طبي، ويستخدم في بداية أعراض كورونا، ويحقن به المصاب ومهمته تحسين الجهاز المناعي والعقار موجود بالمستشفيات فقط.