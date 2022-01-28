سفير باكستان في القاهرة يلتقي رئيس البرلمان العربي

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التقى سفير باكستان بالقاهرة ساجد بلال، عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم.
وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين باكستان والبرلمان العربي.