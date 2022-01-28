 سفير باكستان في القاهرة يلتقي رئيس البرلمان العربي - بوابة الشروق
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سفير باكستان في القاهرة يلتقي رئيس البرلمان العربي

مروة محمد
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 5:27 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 5:27 م

التقى سفير باكستان بالقاهرة ساجد بلال، عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم.

وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين باكستان والبرلمان العربي.

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