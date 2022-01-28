مناورة لحرس الثورة الإيراني شرقي البلاد

أقيمت اليوم الخميس المرحلة الأخيرة من المناورة الأمنية والهجومية للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في مدينة زيركوه التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق البلاد.

وجرت المرحلة الأخيرة من المناورات الأمنية والهجومية من قبل مقر ثامن الائمة (ع) للقوات البرية لحرس الثورة بشعار يا فاطمة الزهراء وفي المنطقة العامة والحدودية شاهرخت في خراسان الجنوبية،بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

والهدف من هذه المناورات هو تعزيز وتحسين الاستعدادات القتالية والدفاعية لوحدات القوة البرية للتعامل مع التهديدات المحتملة والجماعات الإرهابية - التكفيرية ، وكذلك نقل الخبرة إلى الجيل الجديد من قوات الحرس الثوري.

وجرت المناورة التي استغرقت 7 أيام، على أرض بمساحة 500 كيلومتر مربع تقريبا وشاركت فيها وحدات ’’المسيّرات، والقوة الجوية، والمدرعات، والمدفعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاة، والمغاوير، والحرب الإلكترونية‘‘ للتدرب على إجراء العمليات المختلطة الرامية إلى التصدي للتهديدات الإرهابية المحتملة.

وتجرى إيران مناورات على نحو متكرر وسط تهديدات إسرائيلية متواصلة بأن كل الخيارات مطروحة لمواجهة التهديد النووي الايراني ، فيما توعدت طهران برد قاس على أي هجوم من جانب اسرائيل.