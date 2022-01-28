الشيوخ يناقش سبل دعم التحول الرقمي الإثنين المقبل

يناقش مجلس الشيوخ الإثنين المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، بشأن مقترح برغبة مقدم من عضو المجلس راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدًا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات.



وأوضحت الفقي في اقتراحها أنه يأتي في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتمامًا بعملية التحول الرقمي، مؤكدة ضرورة استفادة وزوارة الاتصالات من خبرات مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات.



وبحسب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، فإن أعضاء اللجنة أكدوا أهمية ألا يقتصر دور المركز على إعداد برامج أو تقديم استشارات فنية فقط، وطالبوا بامتداد دوره للإشراف والمتابعة لأداء الشركاعت وقياس مدى تطبيقها للتحول الرقمي.



وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة الاهتمام بالحملات التسويقية، واستهداف الطلاب الجامعيين، لتدريبهم وتجهيزهم بما يحتاجه سوق العمل فور تخرجهم.



وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة تقديم دعم للقطاعات الحكومية في مجال التحول الرقمي والبدء في إعداد جيل ثاني ممن الشركات للقيام بدور استشاري.