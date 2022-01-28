أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته بعد مشاركته الفنان ماجد الكدواني في إحدى الأعمال الفنية الخاصة به، قائلًا: «ماجد الكداوني كان سبب فإني أحب المهنة دي».

وتابع خلال لقائه مع برنامج «LITE SHOW»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن شخصية الفنان ماجد الكدواني تتميز بالجدية والتركيز في العمل الذي يجسده، مضيفًا: «شاركت معاه في الأصليين مع الأستاذ وحيد حامد، وكان مشهد واحد بس طويل ودا كان من حسن حظي».

واستكمل، أنه يأمل في تجسيد دور مع الفنان الكبير يحيي الفخراني، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفنانين يختاروا الأدوار التي يجسدوها، وليس كل ما يعرض عليهم.

وأضاف، أنه يثق في آراء عائلته على الأعمال التي يجسدها، قائلًا: «بثق في رأي مراتي وأختي وعائلتي ووالدي ممكن يقولي تعليق أخد بيه في أعمالي الباقية».

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح، فيلم «أبوصدام»، الذي عرض في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ودارت أحداثه حول سائق تريللا ذي خبرة في عمله، يكلّف بمهمة نقل إحدى الشحنات على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات.