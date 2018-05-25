تويوتا اليابانية تتصدر مبيعات السيارات عالميا في 2021

اعتلت شركة تويوتا اليابانية قائمة مبيعات السيارات في العالم خلال عام 2021، في انعكاس لمدى قدرة الشركة العملاقة على الحفاظ على حجم الانتاج رغم اضطرابات سلاسل التوريد والشحن خلال العام الماضي.

وذكرت الشركة اليابانية اليوم الجمعة أن مبيعاتها، التي تتضمن أيضا فروعها دايهاتسو موتور وهينو موتورز، ارتفعت بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 5ر10 مليون سيارة خلال العام الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن شركة فولكسفاجن الألمانية جاءت في المركز الثاني، حيث بلغت مبيعاتها 88ر8 مليون سيارة خلال العام.

وتتصدر تويوتا مبيعات السيارات العالمية في 2021 للعام الثاني على التوالي، بعدما تصدرت القائمة في 2020 ، للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وذكرت بلومبرج أن قدرة تويوتا على مراقبة سلاسل التوريد وتوفير أشباه الموصلات اللازمة لصناعة السيارات أتاحت لها انتاج وبيع أعداد قياسية من السيارات خلال العام الماضي، في حين تراجعت مبيعات فولكسفاجن في 2021 إلى أدنى معدلاتها خلال عشر سنوات بسبب مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد.