أجواء مشمسة ومستقرة بمحافظة الشرقية

سادت قرى ومدن محافظة الشرقية، أجواء مستقرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مع اختفاء تام للشبورة المائية، وانتظام في الحالة المرورية وحركة البيع والشراء بالمحال التجارية بالمحافظة على عكس أمس الخميس، الذي شهد موجة صقيع شديدة مصحوبة برياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة.



يأتي ذالك مع استمرار رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظة؛ لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار، التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، ووضع خطة لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة.



وراجعت الأجهزة التنفيذية مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وجرى تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة الأزمات الرئيسية بالديوان العام؛ للتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة.



ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي، وصولًا إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشددًا على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء؛ لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين.



كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتجهيز سيارات شفط المياه للتعامل فور سقوط الأمطار، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على سلامة الجسور على جميع الترع والمصارف المائية.