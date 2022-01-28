واشنطن تطلب توضيحات من إسرائيل في وفاة مسن أمريكي لدى اعتقاله

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من إسرائيل توضيحا بشأن مقتل عمر أسعد (80 عاما) الذي يحمل الجنسية الأمريكية، في عملية اعتقال للجيش الإسرائيلي قبل حوالي أسبوعين.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "يطالب الأمريكيون بتوضيحات من إسرائيل بشأن ملابسات وفاة المواطن الأمريكي الفلسطيني البالغ من العمر 80 عاما عند حاجز للجيش الإسرائيلي".

وأضافت: "بعثت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، برسالة إلى الجيش الإسرائيلي تتضمن أسئلة حادة حول حقيقة أن التحقيق في مقتل عمر أسعد لم يكتمل بعد".

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على الخارجية الأمريكية إن الشرطة العسكرية تجري تحقيقا سريعا في الحادث من المقرر أن ينتهي في القريب.

وعُثر على عمر عبد المجيد أسعد فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، ميتا منذ حوالي أسبوعين، داخل مبنى تحت الإنشاء في منطقة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعدما اعتقلته قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي .