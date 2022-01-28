البنتاجون: روسيا تحشد المزيد من الجنود قرب حدود أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس إن تعزيز القوات الروسية على الحدود الأوكرانية تواصل "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان صحفي إنه" فيما يتعلق بالتعزيزات الروسية التي لا نزال نراها، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فإن هناك المزيد من عمليات تعبئة القوات القتالية تم حشدها، مرة أخرى، على الجزء الغربي من حدود البلاد وفي بيلاروسيا".

وأعلن المتحدث أيضا أن المزيد من المساعدات العسكرية سترسل إلى أوكرانيا، قائلا إنها يجب أن تصل في وقت قصير نسبيا.

وأضاف "نحن لا نذكر بالتفصيل كل معدة ضمن هذه الشحنات على وجه التحديد. أعتقد أنه يمكنكم فهم سبب رغبتنا في أن نكون حذرين حول الإعلان علنا عن نوع القدرات التي تم تقديمها لأوكرانيا".