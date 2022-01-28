هبة مجدي عن يحيي الفخراني: «كنت محظوظة أني اتعرفت عليه»

كشفت الفنانة هبة مجدي، عن علاقتها بالفنان الكبير يحيي الفخراني، مشيرةً إلى أنه كان شاهدًا على عقد زواجها من الفنان محمد محسن.

وتابعت خلال لقائها مع برنامج «سهرانين»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الجمعة، أنها جمعتها علاقة قوية بالفنان يحيي الفخراني، قائلة: «تبناني وكان شاهد على مراحل الحب بيني وبين محمد محسن، وسافرنا مع بعض، وقدمت معاها مسرحيات كتير».

واستكملت، أنها سعيدة بالترابط بينها وبين الفنان يحيي الفخراني، متابعة: «سعيدة أني تعلمت منه حاجات كتير على المستوى المهني، والشخصي، وكمان دخلت بيته».

وأوضحت أن المايسترو صلاح عرام، هو الذي عمل على تعليمها أساسيات العزف على العود، مضيفة: «عرفني أساسيات أني أقرأ النوتة وكنت وقتها في أولى إعدادي».