عاصفة ثلجية في اليونان تسبب في نفوق مئات الآلاف من الأسماك المستزرعة

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نفقت مئات الآلاف من الأسماك المستزرعة بسبب عاصفة ثلجية ضربت بحيرة في شمال غرب اليونان.



وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم الجمعة أن ما يقرب من 50 طنا من الأسماك النافقة طفت على سطح البحيرة.



وبدأت الأسماك النافقة من أنواع الدنيس والدنيس الأبيض فى الظهور على سطح بحيرة دريبانو بعد أن انخفضت درجات الحرارة فى المياه إلى ما يصل إلى صفر درجة مئوية.



وتعرضت بلدان في جميع أنحاء المنطقة لموجة برد مفاجئة نادرة، بما في ذلك أثينا التي غطتها الثلوج.



وقال العالم كونستانتينوس بيرديكاريس من إدارة الثروة السمكية إن سياج الأسماك في المزرعة في البحيرة منعها من السباحة في المياه العميقة للبحيرة أو الخروج إلى البحر من أجل البقاء وأن الأسماك نفقت بسبب "الصدمة الحرارية".