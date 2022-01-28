السماح بزيادة الحضور الجماهيري في نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أعلن مسؤول أسترالي أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستشهد زيادة نسبة الحضور الجماهيري المسموح بها في المدرجات إلى 80%، خلال المباريات النهائية المقررة مطلع الأسبوع.

وتلتقي النجم الأسترالية أشليه بارتي المصنفة الأولى على العالم، الأمريكية دانييلا كولينز في نهائي فئة فردي السيدات غدا السبت، وستشهد المباراة تخفيف القيود المفروضة على نسبة الحضور الجماهيري في ظل جائحة فيروس كورونا.

وكانت بداية البطولة قد شهدت السماح بحضور جماهيري بنسبة 50% من سعة المدرجات، ثم تقرر زيادة النسبة إلى 65%، قبل أن يجرى الإعلان اليوم الجمعة عن زيادة جديدة إلى 80% في المباريات النهائية.

وقال مارتين باكولا وزير الفعاليات الكبرى والرياضة في ولاية فيكتوريا عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"عدت إلى تويتر مجددا (الأمور ألطف حقا بعيدا عن هنا)، لكن يسعدني الإعلان عن أنه بعد نظر الطلب المقدم من اتحاد التنس الأسترالي برفع السقف، تقرر زيادة نسبة الحضور الجماهيري المسموح بها في أستراليا المفتوحة إلى 80% في المباريات النهائية المقررة يومي السبت والأحد."

ويشكل هذا القرار نبأ سارا للنجمة الأسترالية بارتي التي تأمل في أن تصبح أول أسترالية تتوج بلقب الفردي في أستراليا المفتوحة منذ عام 1978 .

وتشهد المباراة النهائية لمنافسات فئة الرجال لقاء النجم الإسباني رافاييل نادال، مع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني على العالم والثاني للبطولة.