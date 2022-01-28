 ألمانيا: ترجيح قيادة ميرز للمعارضة في البرلمان بعد انسحاب منافسه - بوابة الشروق
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ألمانيا: ترجيح قيادة ميرز للمعارضة في البرلمان بعد انسحاب منافسه

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 3:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 3:59 ص

يرجح محللون تولي فريدريك ميرز عضو البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، قيادة المعارضة في المجلس، حيث انسحب منافس على قيادة كتلة الحزب في البرلمان.

ومن المتوقع أن يقود ميرز، الذي يرجح توليه رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الكتلة البرلمانية للحزب والحزب الشقيق له الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ضمن الاتحاد المسيحي اعتبارا من منتصف شباط/ فبراير.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعله زعيما للمعارضة في البرلمان.

وقال رالف برينكهاوس، الذي يقود الكتلة البرلمانية، في خطاب لنواب الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي مساء اليوم الخميس، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عليه أنه لن ينافس ميرز.

واقترح برينكهاوس انتخاب رئيس المجموعة البرلمانية الجديد في 15 شباط/ فبرايرالقادم ، في الجلسة الاعتيادية للمجلس. ومن المتوقع أن يدعم النواب ميرز.

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