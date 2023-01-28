• خبراء: ضبابية فى القطاع بسبب استمرار الحرب الروسية والأزمة العالمية

• السبع: هناك غموض حول مستقبل السوق.. ولا أتوقع تحسن القطاع إلا وفقا للاستثمارات الجديدة وتوفير العملة

• زين: أتوقع ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية مع قرب سعرها من «التقليدية»

توقع عدد من العاملين بسوق السيارات، أن يشهد قطاع السيارات تحديات كبيرة وسط تفاؤل حذر خلال عام 2023، بسبب استمرار الحرب الروسية والأزمة العالمية، والتى أدت لارتفاع الأسعار بشكل كبير فضلا عن التحديات الداخلية التى يمر بها القطاع من عدم القدرة على الاستيراد بسبب العملة.

بالرغم من ضبابية قطاع السيارات ككل، إلا أن هناك حال من التفاؤل حول مستقبل السيارات الكهربائية خلال العام الحالى، بسبب اقتراب سعرها من التقليدى وبدء طرحها من قبل الشركات.

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أكبر تحدى واجه قطاع السيارات هما قرار إيقاف العمل بمستندات التحصيل، إلى جانب قرار رقم (٩) لعام ٢٠٢٢، والذى يحدد بأن يغطى المستورد بحد أدنى ١٥٪ من قطع غيار المركبات التى يتم استيرادها، ووجود مراكز صيانة معتمدة لديها، مع ضرورة وجود وسادتين هوائيتين على الأقل بالسيارة.

وأضاف زيتون لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه بالرغم من عودة العمل بستندات التحصيل والغاء الاعتمادات المستندية، إلا أن الدولة وضعت السيارات فى آخر قوائم الأولويات، لأن الأولوية لمكونات الإنتاج.

وأوضح أن قرار رقم (8) يمنع المنافسة فى السوق ويؤدى إلى احتكار الوكلاء للسيارات، وهو ما يخالف قوانين جهاز حماية المنافسة.

وعن مستقبل السوق خلال عام 2023، قال زيتون: «ستستمر معاناة القطاع حتى نهاية العام بسبب الأوضاع العالمية ووقف الإنتاج نتيجة الحرب الروسية فى أوكرانيا، وعدم وضوح رؤية لمستقبل القطاع فى ظل المعطيات الحالية».

وعن حجم الطلب، توقع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة قلة المعروض وهو ما يدفع الوكلاء لزيادة الأسعار بهدف تغطية تكلفة التشغيل، لافتا إلى أن ارتفاع الاسعار يترتب عليه حدوث ركود تضخمى وتراجع فى حجم الطلب لأن التقسيط أصبح يتعدى دخل المستهلك.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة مطلع العام الحالى، القرار الوزارى رقم (٩) لعام ٢٠٢٢، والذى يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، ويلزم القرار، المستورد بأن يغطى بحد أدنى ١٥٪ من قطع غيار المركبات التى يتم استيرادها، ووجود مراكز صيانة معتمدة لديها، مع ضرورة وجود وسادتين هوائيتين على الأقل بالسيارة.

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، رئيس مجموعة السبع، إن القيود الاستيرادية والتحديات الخارجية فى الإنتاج، تسببت فى تأثر قطاع السيارات سلبا خلال الفترة الماضى، مشيرا إلى أن أكبر تحدى واجه القطاع هو عدم توافر العملة الدولار ووضع السيارات فى اخر قائمة أولويات القطاعات المفرج عنها.

وأوضح السبع لـ«مال وأعمال ــ الشروق»»، أن هناك ضبابية حول مستقبل سوق السيارات، فبحسب كلام المسئولين فان هناك انفراجة قد تحدث، بينما فى تقديرى لا اتوقع تحسن القطاع إلا بناء على الاستثمارات الجديدة التى ستضخ ومدى توفير العملة، مشددا أن الاخيرة تساعد فى استقرار الأسعار بشكل كبير.

وشهدت سوق السيارات المصرية، خلال العامين الماضيين، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبا بنسب كبيرة، نتيجة زيادة الوكلاء والمستوردين للأسعار، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا، بسبب مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع تكلفة الشحن وتعطل سلاسل الإمدادات.

ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج، يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

مستقبل السيارات الكهربائية

قال أحمد زين، رئيس لجنة وسائل النقل النظيفة بشعبة السيارات، إن السيارات الكهربائية ستستحوذ على نصيب كبير فى السوق خلال العام الحالى، بسبب توجه غالبية المواطنين إلى استخدام السيارات الكهربائية تحديدا بعد اقتراب أسعارها من المركبات التقليدية التى تعمل بالوقود.

وأوضح أن اسعار السيارات الكهربائية اصبحت تُباع باسعار تقترب من السيارات التقليدية وتسعيرها اصبح غير مبالغ فيها بالنسبة للفئة المتوسطة، متوقعا أن عام 2023 سيكون نقلة فى المركبات الكهربائية، وسيشهد السوق ارتفاعات كبيرة فى حجم الطلب خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس لجنة وسائل النقل النظيفة، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ستحتل نسبة تتراوح بين 3ــ5% من مبيعات السوق ككل والتى لن تكون كبيرة بسبب التحديات التى يمر بها القطاع.

وتابع زين: «السيارات النظيفة أحد الحلول التى تساهم فى حل أزمة كبيرة لدى المواطنين لا سيما مع ارتفاع أسعار كل شئ، كاشفا عن وجود خطط مبدئية لدى الشركات للبدء فى تصنيع السيارات الكهربائية فى السوق المحلية».