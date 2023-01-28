تقرير: الأرق كان الدافع الرئيسي لاستقالة البابا بنديكت

استقال البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان في عام 2013 بسبب معاناته من الأرق لعدة سنوات، وفقا لتقرير إعلامي.

وكتب البابا الفخري، كما كان يعرف بعد استقالته، هذا لكاتب السيرة الذاتية الخاصة به بيتر سيوالد في رسالة قبل فترة قصيرة من وفاته في نهاية عام 2022.

وفي الرسالة، التي أتاحها لمجلة "فوكس" الإخبارية الألمانية، قال إن "الدافع الرئيسي" للاستقالة "كان الأرق الذي صاحبني بشكل مستمر منذ يوم الشباب العالمي في كولونيا".

ووفقا للتقرير، كان البابا المولود في بافاريا، يعاني من مشكلات في النوم منذ عام 2005.

وأوضحت الرسالة، أن الأدوية التي وصفت له نجحت في البداية لكنها "وصلت إلى حدودها القصوى" سريعا وأصبحت قدرتها أقل على ضمان قدرته على القيام بواجباته كرئيس للكنيسة الكاثوليكية.

ووفقا للتقرير، وقع حادث أثناء رحلة إلى المكسيك وكوبا في مارس 2012، حيث أصاب بنديكت نفسه.

وبعد ذلك، قال البابا بنديكت إنه أدرك أنه لم يعد في حالة تسمح له بالبقاء بابا وقرر التخلي عن البابوية.

وقد استقال بنديكت في 28 فبراير عام 2013 وتم اختيار البابا الحالي فرنسيس خليفة له.

وبعد أقل قليلا من عقد من الزمن في منصب البابا الفخري، توفي بنديكت في ليلة رأس السنة 2022.