الصين تسجل انخفاضا حادا في وفيات كورونا رغم ارتفاع نشاط السفر

سجلت الصين انخفاضا حادا في الوفيات الجديدة المرتبطة بكوفيد 19، خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حتى مع ارتفاع نشاط السفر الذي زاد من احتمال حدوث المزيد من الإصابات في جميع أنحاء البلاد.

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم رصد 6364 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بين 20 و26 يناير، أي ما يقرب من نصف عدد الوفيات في الأسبوع السابق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي أحدث حصيلة ، توفي 289 شخصا بسبب فشل الجهاز التنفسي وتوفي 6075 شخصا بسبب أمراض كامنة أخرى لكنهم أصيبوا بكوفيد 19، حسبما قال المركز في بيان اليوم السبت.

وبعد مواجهة انتقادات بسبب فراغ المعلومات الذي أعقب التخلي المفاجئ عن "صفر كوفيد" الشهر الماضي، بدأت الصين في نشر الأرقام مرة أخرى حول الوفيات المرتبطة بكوفيد. وسجلت الحكومة 12658 حالة وفاة في المستشفيات بين 13 و19 يناير 59 ألفا و938 في الفترة من 8 ديسمبر إلى 12 يناير.