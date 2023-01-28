قطاع المتاحف يحتفل بعيد الشرطة بجولات إرشادية مجانية للزائرين





احتفلت بعض المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار بالعيد 71 للشرطة المصرية والذي يوافق 25 يناير من كل عام، من خلال تنظيم جولات إرشادية مجانية للجمهور داخل القاعات المختلفة بها، وورش فنية للأطفال، وتقديم باقات الزهور للزائرين، وتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة، وتنظيم الندوات العلمية والثقافية حول دور وتضحيات الشرطة المصرية.



وبدوره، أعلن مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، افتتاح عدد من المعارض الأثرية المؤقتة لتسليط الضوء على دور الشرطة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة والأسلحة والأدوات المستخدمة، وذلك في كل من متحف قصر محمد علي بالمنيل، والشرطة بالقلعة، وكفر الشيخ، وآثار طنطا، تحت عنوان: "الشرطة المصرية من خلال الأسرة العلوية"، وافتتاح معرض أثري بمتحف قصر محمد علي بالمنيل، بالتعاون مع المنافذ الأثرية والجمارك.



ومن جانبها، قالت الأستاذة آمال صديق مدير عام المتحف، إن المعرض يضم مجموعة من القطع الأثرية المضبوطة بالموانئ المصرية من عصر أسرة محمد علي، من أبرزها بدلة خاصة بالأمير أحمد رفعت، ومجموعة من الأوسمة والنياشين والميداليات تتضمن ميدالية مهداة للأمير محمد على بمناسبة اليوبيل الذهبي لكلية البوليس الملكية، ومجموعة من الأسلحة تضم سيوف وخناجر وغدارات وبندقية، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.



وأما متحف الشرطة القومي بقلعة صلاح الدين، تم افتتاح معرض أثري تحت عنوان: "ذاكرة عيد الشرطة المصرية"، وأوضح الأستاذ عبد الباسط محمود مدير عام المتحف، أنه يتضمن مجموعة من الأسلحة التي استخدمتها الشرطة المصرية وقوات الاحتلال البريطاني خلال أحداث معركة الإسماعيلية في ٢٥ يناير عام ١٩٥٢م، ويضم بعض الصور النادرة التي تجسد أحداث تلك المعركة.



وفي نفس السياق، افتتح متحف كفر الشيخ، معرضا بعنوان: "حماة الوطن"، وأشار الدكتور أسامة فريد عثمان مدير عام المتحف، إلى ضم مجموعة من الأسلحة تشمل غدارات وقربينات ترجع للقرن الثامن عشر، وبنادق ورشاشات من معركة الإسماعيلية، ولوحة لأفراد الشرطة من العصر العثماني، وسيف له جراب من الجلد والفضة، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر.



وافتتح متحف آثار طنطا، معرضا بعنوان: "الشرطة.. عين مصر الحارسة"، وقال الدكتور عماد بدير مدير عام المتحف، إن المعرض يضم مجموعة من الأسلحة المستخدمة في الحماية والحراسة، منها رؤوس سهام برونزية ترجع إلى العصر المتأخر، وسيف له جراب من عصر الأسرة العلوية، وعدد من السكاكين الظرانية من عصر ما قبل التاريخ.