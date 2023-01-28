ياسمين عز تعلق على فيديو لقائها مع مبروك عطية: الاعتراف بالخطأ شيمة العظماء

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو للقاء سابق لها مع الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تقول فيه - بضمير الغائب - إن الزوج المقتدر عليه أن يحضر طباخة لها، إذا لم تتمكن من طهي المحشي.

وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أنها كانت تتحدث مع «عطية» حول قضايا الرجل والمرأة، كما اعتادت في حلقات برنامجها، مؤكدة أن «رواد مواقع التواصل لن يصدقوا أن حديثها كان بضمير الغائب».

وأشارت إلى أنها منذ عام لم تعرف كيفية طهي المحشي، لكنها أصبحت تتقن الأمر الآن، قائلة إن الإنسان عليه أن يتعلم من أخطائه ويتطور، ويصبح نسخة أفضل من نفسه.

وذكرت أن الفيديو المتداول لحديثها على مواقع التواصل، من الحلقة رقم 30 للموسم الأول من برنامجها في عام 2022، معقبة: «الناس أخدت الجزء اللي على مزاجها عشان تغلطني، لكن فكركم أنا مبعترفش بالغلط، الاعتراف بالخطأ شيمة العظماء».

ولفتت إلى أنها لم تقدر قيمة الرجل في السابق، مضيفة: «في يوم من الأيام كنت زي ناس كتير معرفش ومقدرش قيمة الفرعون (الرجل)، مكنتش فاهمة يعني إيه، لكن لما فهمت ارتاحت وبقيت سعيدة وناعمة وهانئة».