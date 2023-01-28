عاطف عبداللطيف يطالب بإزالة العقبات أمام زيادة الطاقة الفندقية لتحقيق مستهدف الدولة لزيادة السائحين

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، إننا نعانى أشد المعاناة من تخبط القرارات فى العديد من الجهات الحكومية التى تصر على عدم تنفيذ القرارات الوزارية.



وأشار إلى أنه فوجئ بقيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب قطعة أرض تم تخصيصها له منذ عدة سنوات بمنطقة طابا نويبع بحجة عدم استكمال تنميتها حتى الآن بالرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد منذ أحداث ثورة 25 يناير مرورا باحداث الطائرة الروسية التى سقطت وسط سيناء نهاية عام 2015 ثم تداعيات جائحة كورونا التى استمرت أكثر من عامين متتاليين ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى مازالت آثارها مستمرة حتى الآن.



تواجه زيادة الطاقة الفندقية وتحقيق مستهدف الدولة لزيادة الايرادات وأعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة القادمة عدة عقبات حسب عبداللطيف منها أهمها البيروقراطية والروتين وعدم تفعيل الشباك الموحد وكذا نقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية.



وأوضح عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن معظم المشروعات بمنطقة طابا ونويبع لم تستكمل بسبب تأثرها الشديد بالأحداث المتتالية التى أثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ولمنطقة جنوب سيناء وتحديدا طابا ونويبع بصفة خاصة.



وتابع أنه فوجئ مؤخرا بقيام الهيئة بفرض رسوم فرق أسعار على أراضى المشروعات السياحية فى العديد من المدن السياحية التى تم تنميتها وأصبحت جاهزة للتشغيل ومنها منطقة مرسى علم حيث تتراوح الرسوم التى يتم المطالبة بسدادها ما بين 500 إلى ألف جنيه على المتر الواحد وأطلقوا عليها رسوم «تحسين الأسعارس كشرط لتجديد الرخصة أو توفيق الأوضاع.



وطالب عاطف عبدالطيف بعودة تبعية ولاية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة السياحة مجددا كما كان من قبل لتضع فى أولوياتها القصوى التنمية فى المدن السياحية ومساندة المستثمرين لإنجاز المشروعات المتوقفة لأسباب خارجة عن الإرادة بدلا من إصدار قرار بسحب الأراضى وفرض غرامات على المستثمرين وإعادة تسعير الأراضى بحجة «التحسين» بهدف زيادة الايرادات.



وبرر عبداللطيف السبب فى مطالبته بعودة هيئة التنمية إلى وزارة السياحة أن وزارة الاسكان ليس لديها استراتيجية الفكر السياحى الذى يركز على التنمية الشاملة للمناطق السياحية «إنشاء مشروعات وفنادق سياحية» حيث إن استراتيجيتها تركز على التنمية العقارية «الإسكان الاجتماعى والفاخر» كما لا تضع فى اعتبارها المشروعات الترفيهية التى تخدم السائح وتلبى رغباته وتعظيم الإيرادات السياحية مثلما تفعل الدول المنافسة لمصر سياحيا. لافتا إلى أهمية إحداث تنمية سياحية تتوافق مع أحدث النظم العالمية السياحية والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.



وأشار إلى أن معظم المستثمرين يطالبون بالقضاء على البيروقراطية والروتين فى اتخاذ القرارات ومساندة المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية والعمل تذليل العقبات أمام المستثمرين وليس وضع العراقيل أمامهم.. لافتا إلى أهمية منح تسهيلات للمستثمرين وربط مشروعات منتج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.