 الوقود الروسي يواصل التدفق على أوروبا قبل تطبيق الحظر على الواردات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوقود الروسي يواصل التدفق على أوروبا قبل تطبيق الحظر على الواردات

د ب أ
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 3:35 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 3:35 م
د ب أ

يقوم موردو النفط بتوجيه كميات هائلة من زيت الديزل الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدخل فيه حظر على واردات الوقود حيز التنفيذ خلال أيام، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأفادت بيانات صادرة عن شركة فورتيكسا، وجمعتها بلومبرج، بأن بعض دول التكتل استوردت أكثر من 600 ألف برميل من وقود الديزل يوميا خلال الأيام الثلاثة والعشرين الأولى من الشهر الجاري.

وهذا أعلى بقليل من متوسط واردات 2022، والكميات التي جرى توريدها على مدار نفس الفترة من العام الماضي قبل انطلاق غزو القوات الروسية لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

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