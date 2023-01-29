عمليات تخريب تستهدف دبلوماسيين إيطاليين في برلين وبرشلونة

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، إن دبلوماسيين إيطاليين تم استهدافهم في واقعتي تخريب منفصلتين في برلين وبرشلونة.

وذكرت الوزارة أن مجهولين أضرموا النار في سيارة موظف بالسفارة في برلين مساء أمس الجمعة.

وأكدت شرطة برلين هذا بناء على سؤال تم توجيهه إليها. ويحقق جهاز أمن الدولة الألماني في الواقعة وتفترض الشرطة أنها كانت واقعة للحرق العمد، ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم موجها بالتحديد ضد الدبلوماسي أو الحكومة الإيطالية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأنه تم تحطيم نوافذ القنصلية الإيطالية في برشلونة وتم تشويه حائط في منطقة المدخل ولم يتعرض أي شخص لإصابات وتشير رسوم الجرافيتي إلى أن الفوضويين هم الجناة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان، إن حكومتها "تتابع بقلق واهتمام قضايا العنف الجديدة هذه ضد مسؤولينا وبعثاتنا الدبلوماسية".

ويبحث وزير الخارجية أنطونيو تاجاني فيما إذا كانت تحتاج البعثات الدبلوماسية والموظفون الإيطاليون إلى حماية أفضل.

وفي بداية ديسمبر تمت مهاجمة سيارة موظف بالسفارة الإيطالية في أثينا بعبوات مولوتوف وإحراقها.

وأعلنت مجموعة فوضوية يونانية مسؤوليتها عن الهجوم. ووفقا لتقارير إعلامية تحقق السلطات الأمنية في إيطاليا في العلاقة بين الواقعتين اللتين حدثتا مؤخرا والإضراب عن الطعام الذي دخله الناشط الفوضوي السجين ألفريدو كوسبيتو.