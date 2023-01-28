برشلونة يفوز على جيرونا ويتوج بلقب بطل الشتاء في الدوري الإسباني

قاد بيدرو جونزاليس لوبيز (بيدري) فريقه برشلونة للتتويج بلقب بطل الشتاء في الدوري الإسباني لكرة القدم عقب الفوز على جيرونا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز قادش على ريال مايوركا 2 / صفر.

وسجل بيدري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 ليمنح برشلونة لقب بطل الشتاء بغض النظر عما ستسفر عنه مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد التي تقام غدا الأحد.

وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق ست نقاط أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر. وفي المباراة الثانية، فاز فريق قادش على ريال مايوركا 2 / صفر.

وسجل هدفي قادش ثيو بونجوندا في الدقيقة العاشرة وأليخاندرو فرنانديز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

ورفع قادش رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ريال مايوركا عند 25 نقطة في المركز العاشر.