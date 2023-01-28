طائرة شولتس الحكومية الجديدة تستطيع وصول أي مكان في العالم بدون ترانزيت

غادر المستشار الألماني أولاف شولتس برلين، اليوم السبت، متوجها إلى أمريكا الجنوبية، على متن الطائرة الحكومية الجديدة "كونراد أديناور"، في أول زيارة رسمية له للقارة بصفته مستشارا لألمانيا.

ويستهل شولتس جولته التي تستغرق أربعة أيام بزيارة العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، قبل أن يتوجه إلى تشيلي والبرازيل.

ويبلغ طول الطائرة ذات اللون الأبيض والخطوط الأسود والأحمر والذهبي 67 مترا، وتبلغ سرعتها 960 كيلومترا في الساعة، وتطير على ارتفاع يزيد عن 13 ألف متر وتستطيع أن تصل إلى أي مقصد في العالم دون توقف مؤقت.

ومن المنتظر أن تقطع الطائرة رحلة المستشار إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والبالغ طولها 1200 كيلومتر في 14 ساعة طيران.

وكانت الموديلات الأقدم تضطر في مثل هذه الرحلة إلى التوقف المؤقت في جزر الكناري على سبيل المثال.

يذكر أن طائرة "كونراد أديناور" هي الثانية من إجمالي ثلاث طائرات من طراز ايه350-900 التي دخلت الخدمة لدى هيئة "الاستعداد للطيران" التابعة للجيش الألماني، والمسؤولة عن الطائرات الحكومية في ألمانيا.

وكانت الطائرة الأولى "كورت شوماخر" دخلت الخدمة منذ عامين لكنها غير مزودة بتجهيزات للمستشار أو الوزراء أو الرئيس الألماني، أما في طائرة "كونراد أديناور" فتم تجهيز قسم منفصل لرئيس الوفد بغرفة نوم وحمام وغرفة جلوس.

وفي مطلع هذا العام كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أول من اختبر الطائرة في رحلة إلى البرازيل، ويستخدمها حاليا المستشار شولتس لأول مرة في رحلته إلى أمريكا اللاتينية.