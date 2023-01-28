سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت تقارير إعلامية، بأن عائلة الفتى الفلسطيني محمد عليوات نفت أن يكون هو منفذ عملية سلوان، وأن وجوده صادف لحظة الحادث.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد أفادت بأن منفذ هجوم سلوان من سكان القدس الشرقية يبلغ من العمر 13 عاما وأصيب برصاص المارة.

ومن المُرجح أن المعلومة الإسرائيلية تم تسريبها من قِبل سلطات الاحتلال في محاولة لاحتواء حالة الغضب عبر الإعلان عنه أنه التوصل إلى منفذ الهجوم.

وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة مستوطنين اثنين إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مسلح بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.