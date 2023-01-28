السوداني يحذر: أي توتر بين أمريكا وإيران سينعكس سلبا على العراق

حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من أن "أي توتر بين أمريكا وإيران وأي توتر بين ‏دول المنطقة سينعكس سلبا على العراق".‏

وأعرب في تصريحات لقناة "فرانس 24"، عن أمله في أن يعقد اجتماع جديد بين السعودية وإيران في بغداد "خلال الأسابيع المقبلة"، وقال إن البلدين "حريصان على استئناف هذه اللقاءات تحت رعايتنا (العراقية)".

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي قال إن "العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية"، إلا أنه قال إن "بلاده بحاجة إلى التعاون مع التحالف الدولي بقيادة أمريكا ومع جميع الدول المشاركة في مكافحة الإرهاب".

على الجانب الآخر، أشاد محمد شياع السوداني في تصريحاته لـ"فرانس 24" بزيارته إلى فرنسا، التي وصل إليها يوم الخميس الماضي، واعتبرها "نقلة نوعية في العلاقات بين العراق وفرنسا والتي اتخذت "مسارا استراتيجيا من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية"، بحسب قوله.

وتأتي الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي إلى باريس في سياق تعزيز الشراكة والبناء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الدعم في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والتنسيق بين العراق وفرنسا.