إصدار تنبيهات الغارات الجوية الصادرة في عدة مناطق أوكرانيا

انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية ليلاً في عدة مناطق في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.

وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول في منطقتي بولتافا ودنيبروبتروفسك الأوكرانيين، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ تسميها "العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات لما سماه "الاضطهاد والإبادة الجماعية" من قبل نظام كييف.