السيطرة على حريق نشب بورشة للأخشاب داخل مطرانية ديروط في أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بأسيوط من السيطرة على حريق في ورشة خشب، داخل مطرانية ديروط بأسيوط، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وكان اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بأسيوط، يفيد بوقوع حريق في ورشة أخشاب داخل نطاق مطرانية ديروط.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق قبل تطاول النيران إلى مبنى المطرانية، ومباني الخدمات، حيث تبين من المعاينة نشوب حريق بورشة لتصنيع الأخشاب الخاصة بمستلزمات المطرانية.

وقضت النيران على جميع محتويات ومستلزمات الورشة، فيما كشفت تحريات المقدم محمد جمال ناصر رئيس مباحث ديروط، ومعاونة الرائد يحيى حافظ معاون أول المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأن الحريق يبدو بسبب ماس كهربائي واستقرار الحالة عقب فرض كرون أمني حول المكان.

وتم إخطار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والذي أمر بتشكيل لجنة فنية لفحص مكان الحريق، ومدى وجود وسائل التأمين والحماية طبقا للقانون من عدمه.

وتم التحفظ على مكان الحريق، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، واستدعاء مسؤولي مكان الحريق.