صالح جمعة يواصل برنامجه التأهيلي في الإسماعيلي

واصل صالح جمعة لاعب فريق الإسماعيلي، برنامجه التأهيلي الذي حدده له أحمد حسام ميدو،المدير الفنى للفريق، من أجل تجهيزه فنيا وبدنيا بشكل جيد، والاستفادة من قدراته خلال مباريات الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

وأكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي، أن صالح جمعة لاعب مميز ينقصه فقط اكتمال جاهزيته لتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة.

ونجح أبناء قلعة «الدراويش» في استعادة نغمة الانتصارات، على حساب الداخلية في المباراة التي جمعت بين الفريقان مساء أمس «الجمعة» على ارض ملعب استاد الإسماعيلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم محمد مخلوف وفراس شواط ومحمد الشامي.

كما يستعد الجهاز الفنى لجهود نجمه، أحمد مدبولي، في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري بعد انتهاء الإيقاف.