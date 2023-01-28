القوى العاملة تنفي صرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

نفت وزارة القوى العاملة، صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، قدرها 1000 جنيه، بعد زيادة سعر الدولار.

وناشدت الوزارة، في بيان، المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة.

وقالت إنه تلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية استمرار المواقع والصفحات الوهمية، في نشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية على لسان الوزارة بشأن صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، وتدعي أن قيمتها تصل إلى 1000 جنيه بسبب ارتفاع سعر الدولار، وتطالب المواطنين بالدخول على روابط وهمية لتسجيل بياناتهم، والحصول على رسوم نظير تسهيل استلام تلك المنحة الوهمية.

ونوهت الوزارة بأن بعض الأشخاص يرسلون رسائل نصية إلى مواطنين من أرقام مجهولة على هواتفهم بشأن المنحة، وهو ما دفع الوزارة إلى تجديد تبيهها للمواطنين بعدم الإستجابة إلى تلك الصفحات الوهمية.

وأكدت الوزارة أن كافة المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: :www.manpower.gov.eg، أو صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية.

وحذرت المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، مؤكدة أن أبوابها ومديرياتها بالمحافظات، مفتوحة للجميع للتأكد من أي معلومات تخص خدماتها للمواطنين.

وتوضح الوزارة أنه يمكن الدخول للإبلاغ عن هذه الجرائم عبر الرابط الذي خصصه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: https://fraud.tra.gov.eg...

للإبلاغ عن جرائم الإنترنت.