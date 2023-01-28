محافظ قنا يشارك مراسم تأبين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، فى مراسم تأبين الفقيد الراحل الأنبا كيرلس أسقف إيبراشية نجع حمادي وتوابعها، وذلك بمقر دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة وتوابعهما، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم، وعدد كبير من قيادات الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

بدأت مراسم التأبين بعزف السلام الجمهوري، تلاها فقرة ترانيم للأنبا كيرلس قدمها كورال شباب الكنيسة، ثم استمع المحافظ والحضور إلى كلمات عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، تحدثوا فيها عن الفضائل والصفات الحميدة التي كان يتحلي بها الفقيد الراحل.

كما شهدت مراسم التأبين عرض فيديو تسجيلي جسد مسيرة حياة الأنبا كيرلس، وتضمن الفيديو تسجيلات لمحافظ قنا والأنبا بيمن وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، تحدثوا فيها عن حياة وتاريخ عمل الأنبا كيرلس ودوره الوطني والاجتماعي والمواقف المشرّفة التي قام بها مع أهالي قنا مسلمين ومسيحيين.



وقال محافظ قنا، إن مراسم تأبين هذه الشخصية العزيزة على قلوبنا جميعا، تؤكد على هذه القامة والقيمة الدينية والوطنية العظيمة، الذى لعب دورا هاما في النهوض بالكنيسة الأرثوذكسية بنجع حمادى، وتعزيز مساهمتها في المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أنه كان يتحلى بالأخلاق الحميدة، وكان مثالا للتواضع والطيبة، فضلا عن مواقفه الحكيمة التي إنحاز فيها للوطن.

وأضاف الداودي أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة، والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض، نتشارك سويا الأفراح والأحزان كنسيج واحد، داعيا إلى ضرورة التكاتف معا من أجل رفعة شأن وطننا واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

كما قدم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص نيابة عن رجال الكنيسة، شكره وتقديره لمحافظ قنا والذى يحرص على مشاركة شعب الكنيسة أفراحه وأحزانه، مؤكدا أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة ستظل فى محبة وتلاحم، وهو ما كان دائما يدعمه الراحل الأنبا كيرلس.

يذكر أن الراحل الأنبا كيرلس، أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد حيث استمر أسقفا لإيبراشية نجع حمادي على مدار 45 عاما، وُلد في 24 سبتمبر من عام 1948 بمحافظة أسيوط، حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة أسيوط، وخدم في مدينة أبو تيج، وعين ناظرا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية، ترهبن في 17 أكتوبر عام 1975، وتم ترسيمه من قِبل الراحل "البابا شنوده الثالث" أسقفا لإيبراشية نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها في 29 مايو 1977.