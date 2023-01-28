عضو شعبة المستوردين: أسعار السلع لن تنخفض غدا

قال متى بشاي، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن عودة المصانع للعمل والوفرة في الإنتاج، يؤدي إلى هدوء نسبي واستقرار في أسعار السلع مستقبلًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن حدوث وفرة في الإنتاج والاستقرار في الأسعار نجاح في حد ذاته، منوهًا بأن الأوضاع الاقتصادية في الخارج صعبة.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار السلع لن يحدث غدًا، موضحًا أن الأمر يتطلب عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، ووفرة بالبضائع في الأسواق، وحدوث منافسة بين المصنعين.

ولفت إلى أن الانخفاض في الأسعار، لا يعني العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية، مشددًا على أهمية جهود الدولة، في استقرار وضع السوق، ووفرة السلع لأساسية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، انتهاء أزمة الإفراج عن البضائع في موانئ مصر.

وأكد مدبولي، اليوم السبت، أن أزمة الإفراجات الجمركية انتهت، معلنا رجوع الوضع لما كان عليه قبل شهر فبراير، وأن متوسط الإفراج عن البضائع، عاد إلى المتوسط العادي، على مدار الأيام والشهور قبل الأزمة.